Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 09:07

Șaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei reţele care ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina sau Republica Moldova.

”Astăzi, 25 noiembrie, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice. Activităţile sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic de către funcţionari publici, din judeţul Suceava, respectiv uz de fals şi complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate”, informează IGPR.

Potrivit sursei citate, ancheta vizează destructurarea unei reţele care, prin intermediul unor funcţionari din cadrul unui serviciu de evidenţa populaţiei şi al unei primării, ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova şi alte ţări din fosta URSS.

Datele nereale se referă la certificate de cetăţenie falsificate şi la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu ar fi locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obţinerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei în România, arată sursa citată.

În mod concret, beneficiarii ar fi obţinut cărţi de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparţinând unor cetăţeni români care nu erau titularii spaţiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fără acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declaraţiilor de luare în spaţiu şi, implicit, fără prezenţa lor în faţa funcţionarului de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.

Faţă de 18 beneficiari s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, deoarece ar fi obţinut cărţi de identitate şi paşapoarte pe baza unor certificate de cetăţenie falsificate anterior.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, Institutului Naţional de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi serviciilor pentru acţiuni speciale Suceava, Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Vrancea, Bistriţa-Năsăud, precum şi cel al Serviciului tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

