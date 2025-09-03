Ascultă Radio România Iași Live
Percheziţii DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 11:56

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi în alte opt judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat la DNA, transmis AGERPRES, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 47 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti, a judeţelor Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăţi comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum şi sediul unei instituţii publice.

‘Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei’, se precizează în comunicatul DNA.

AGERPRES/FOTO arhivă DNA

