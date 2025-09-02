Pe 8 septembrie, sindicatele din educaţie vor boicota începutul de an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 06:30

Sindicatele din educație reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni din București.

În acest context, sindicaliștii le adresează elevilor, studenților și părinților rugămintea de a nu blama cadrele didactice și precizează că protestul vizează măsuri de reformă anunțate de executiv care afectează direct munca profesorilor.

Sindicatele atrag atenția că din cauza subfinanțării, calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul elevilor vor avea de suferit.

Rador/FOTO arhivă Diana Surdu / RRA