Parlamentul European solicită ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 07:04

Parlamentul Europeană a solicitat ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani.

Într-un raport adoptat ieri cu o largă majoritate eurodeputaţii îşi exprimă o profundă îngrijorare faţă de riscurile pentru sănătatea fizică şi mentală cu care se confruntă minorii în mediul online.

Corespundentul RRA Bogdan Isopescu are detalii: Dincolo de dependenţă este şi problema manipulărilor sau a informaţiilor neverificate, unele prezentate în mediul online ca ştiinţifice şi care formează rapid şi în mod greşit un bagaj de informaţii labile sau periculoase pentru cei mici. Iar asta în condiţiile în care 97% dintre tineri folosesc zilnic internetul. În spectrul sănătăţii mintale pentru cei mici este şi problema dependenţelor care se creează faţă de platformele sau aplicaţiile online, iar parlamentarii vor să reducă accesul sau chiar să interzică practicile şi tehnologiile ce pot afecta copiii. Este vorba de tehnologii şi practici persuasive, cum ar fi reclamele direcţionate, marketingul bazat pe influenceri, recompensele din aplicaţiile sau jocurile online. Raportul legislativului avertizează că toate aceste instrumente şi practici îi pot împinge pe cei mici să dea date personale, să facă achiziţii fără să îşi dea seama sau să intre în ceea ce se numeşte vizuina iepurelui, un mecanism cu bază algoritmică ce te păstrează oarecum hipnotic şi impulsiv într-o anumită arie sau spectru din mediul online. Tuturor acestor elemente li se adaugă riscurile noi din sfera inteligenţei artificiale, instrument care poate distorsiona uşor şi convingător realitatea sau care poate colecta date despre copiii. (Rador/ FOTO agerpres.ro)