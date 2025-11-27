Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Parlamentul European solicită ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani

Parlamentul European solicită ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani

Parlamentul European solicită ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 07:04

Parlamentul Europeană a solicitat ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani.

Într-un raport adoptat ieri cu o largă majoritate eurodeputaţii îşi exprimă o profundă îngrijorare faţă de riscurile pentru sănătatea fizică şi mentală cu care se confruntă minorii în mediul online.

Corespundentul RRA Bogdan Isopescu are detalii:  Dincolo de dependenţă este şi problema manipulărilor sau a informaţiilor neverificate, unele prezentate în mediul online ca ştiinţifice şi care formează rapid şi în mod greşit un bagaj de informaţii labile sau periculoase pentru cei mici. Iar asta în condiţiile în care 97% dintre tineri folosesc zilnic internetul. În spectrul sănătăţii mintale pentru cei mici este şi problema dependenţelor care se creează faţă de platformele sau aplicaţiile online, iar parlamentarii vor să reducă accesul sau chiar să interzică practicile şi tehnologiile ce pot afecta copiii. Este vorba de tehnologii şi practici persuasive, cum ar fi reclamele direcţionate, marketingul bazat pe influenceri, recompensele din aplicaţiile sau jocurile online. Raportul legislativului avertizează că toate aceste instrumente şi practici îi pot împinge pe cei mici să dea date personale, să facă achiziţii fără să îşi dea seama sau să intre în ceea ce se numeşte vizuina iepurelui, un mecanism cu bază algoritmică ce te păstrează oarecum hipnotic şi impulsiv într-o anumită arie sau spectru din mediul online. Tuturor acestor elemente li se adaugă riscurile noi din sfera inteligenţei artificiale, instrument care poate distorsiona uşor şi convingător realitatea sau care poate colecta date despre copiii. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”
Internaţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 15:31

(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”

În sesiune plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, astăzi, a avut loc o dezbatere în care s-au regăsit poziționările executivului...

(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”
Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid
Internaţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:25

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid, potrivit preşedintelui american Donald Trump, care spune că mai sunt câteva puncte de...

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid
Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România
Internaţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:19

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România, după ce a constatat că măsurile guvernului au efecte...

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România
Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru
Internaţional marți, 25 noiembrie 2025, 07:41

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru

Comisia Europeană urmează să publice astăzi recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru, iar surse de la Bruxelles, citate...

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru
Internaţional luni, 24 noiembrie 2025, 07:15

În Belgia este anunţată o grevă naţională de trei zile, începând de astăzi

În Belgia este anunţată o grevă naţională de trei zile, începând de astăzi, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale...

În Belgia este anunţată o grevă naţională de trei zile, începând de astăzi
Internaţional duminică, 23 noiembrie 2025, 20:33

(LIVE) Cotrapropunere europeană la planul american pentru #Ucraina

UPDATE ora 21:15 – Şefa guvernului italian,Giorgia Meloni, a declarat duminică că nu este necesar să fie prezentată o...

(LIVE) Cotrapropunere europeană la planul american pentru #Ucraina
Internaţional duminică, 23 noiembrie 2025, 08:27

Negocieri la Geneva privind planul SUA de a pune capăt războiului din #Ucraina

Oficiali ucraineni, americani şi europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a...

Negocieri la Geneva privind planul SUA de a pune capăt războiului din #Ucraina
Internaţional vineri, 21 noiembrie 2025, 05:35

R. Moldova: Două persoane, reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii depistat la trecerea frontierei cu România

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R....

R. Moldova: Două persoane, reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii depistat la trecerea frontierei cu România