METEO: Vreme caniculară dar și instabilitate atmosferică accentuată

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 10:22

MESAJ 1/3

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21

Vremea va fi călduroasă după-amiaza, în cea mai mare parte a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 29 și 34 de grade.

MESAJ 2/3

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla slab la moderat.

MESAJ 3/3

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Vremea va fi caldă, călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după-amiaza când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 15 l/mp și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări mai ales pe timpul averselor.

Intervalul : 30 august, interval orar 12 – 21;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic;

Mesaj : MESAJ 1/3 ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Zone afectate: conform textului și hărții Sâmbătă (30 august) în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 30-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : instabilitate atmosferică;

Mesaj : MESAJ 2/3 ATENȚIONARE METEOROLOGICĂCOD GALBEN Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: conform textului și hărții În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.