METEO: Vreme caniculară dar și instabilitate atmosferică accentuată

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21
Vremea va fi călduroasă după-amiaza, în cea mai mare parte a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 29 și 34 de grade.
Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10
Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla slab la moderat.
Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21
Vremea va fi caldă, călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după-amiaza când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice.
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 15 l/mp și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări mai ales pe timpul averselor.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21 Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic Zone afectate: conform textului și hărții
Sâmbătă (30 august) în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂCOD GALBEN
Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică Zone afectate: conform textului și hărții
În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică Zone afectate: conform textului și hărții
În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.
Notă: Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).