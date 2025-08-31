METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară

MESAJ 1/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: conform textului și hărții

În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Notă: Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 august, ora 12 – 31 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

Zone afectate: județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor

În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.