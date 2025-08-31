METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară
Publicat de Andreea Drilea, 31 august 2025, 10:20
|COD : PORTOCALIU
|Ziua/luna/anul: 31-08-2025
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :
MESAJ 1/2
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.
Notă: Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 31 august, ora 12 – 31 august, ora 21
În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
|
|COD : PORTOCALIU
|Ziua/luna/anul: 31-08-2025
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:2
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
MESAJ 2/2
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
În Maramureș, Transilvania, vestul și centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 20…35 l/mp.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 31 august, ora 21 – 01 septembrie, ora 02
În zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
|