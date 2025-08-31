Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară

Publicat de Andreea Drilea, 31 august 2025, 10:20

COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 31-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

MESAJ 1/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

 

Notă: Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 august, ora 12 – 31 august, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ
Zone afectate: județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor

          În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 31-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 2/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 21 – 01 septembrie, ora 06
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         În Maramureș, Transilvania, vestul și centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 20…35 l/mp.

 

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 august, ora 21 – 01 septembrie, ora 02
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ
Zone afectate: zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș

          În zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
