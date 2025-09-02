METEO: Două zile caniculare în mai multe județe din țară

Intervalul : 03 septembrie, interval orar 12 – 21;

Interval de valabilitate: 03 septembrie, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Zone afectate: conform textului și hărții

Miercuri (03 septembrie) în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).