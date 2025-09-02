Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Două zile caniculare în mai multe județe din țară

METEO: Două zile caniculare în mai multe județe din țară

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 10:14

COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 02-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 02 septembrie, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic;
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 septembrie, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic
Zone afectate: conform textului și hărții

      Marți (02 septembrie) în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 02-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 03 septembrie, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic;
Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 septembrie, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic
Zone afectate: conform textului și hărții

      Miercuri (03 septembrie) în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

