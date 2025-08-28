METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 10:09

Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21

Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în jumătatea de sud a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 31 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: județele Timiș, Arad și Bihor

 

       Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

 

 

