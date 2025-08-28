METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 10:09
Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.
Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21
Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în jumătatea de sud a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 31 de grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.
