Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, adresat de Ziua independenţei Ucrainei

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 12:25

Preşedintele Nicuşor Dan reiterează sprijinul României pentru efortul legitim al Kievului de a se apăra în faţa agresiunii Rusiei, în mesajul adresat astăzi de Ziua independenţei Ucrainei.

El precizează că România va sprijini şi eforturile de reconstrucţie a Ucrainei, dar şi calea sa de integrare europeană.

Şeful statului salută curajul şi rezilienţa de care dau dovadă atât forţele armate ucrainene, cât şi populaţia civilă în apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale ale ţării. (Rador/ FOTO facebook.com/NicusorDan.ro)