MApN: Atac aerian rus la graniţa cu Ucraina; patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 09:11 / actualizat: 2 septembrie 2025, 10:12

Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian naţional, după ce, în noaptea de luni spre marţi, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un atac aerian al Federaţiei Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Braţul Chilia al Dunării, în judeţul Tulcea, transmite MApN.

Potrivit sursei citate, două aeronave de luptă F-16 româneşti au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare.

La ora 23:46, a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, iar în jurul orei 00:20 au fost ridicate şi două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

La ora 00:50, a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în siguranţă în bazele de dislocare.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional, arată MApN. AGERPRES

