Înscrierile online pentru funcţii de conducere în companii de stat deschise până la ora 14:00

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 07:28

Specialiştii care doresc să se înscrie pentru a ocupa o funcţie în conducerea unei companii de stat din sub ordinea Ministerului Economiei, o mai pot face prin formularul online până la ora 14:00.

După această oră, înscrierile se vor suspenda temporar, pentru că s-au depus deja peste 2.000 de candidaturi, iar volumul, peste aşteptări, depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare, precizează ministerul.

Interesul a fost generat de apelul lansat în urmă cu câteva zile de ministrul Radu Miruţă către profesionişti care se consideră pregătiţi să conducă responsabil consilii de administraţie sau să devină administratori speciali, care să readucă pe linia de plutire companii aflate în insolvenţă.

