INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 10:55

Produsul intern brut în trimestrul al IV-lea al anului trecut a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul al treilea, care, de asemenea, fusese pe minus, potrivit datelor oficiale publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică.

În termeni economici acest lucru înseamnă că România a intrat în aşa-numita recesiune tehnică, adică o scădere a PIB-ului pentru două trimestre consecutive.

În schimb, Produsul Intern Brut pentru întregul an 2025 a fost mai mare cu 0,6% decât în 2024.

