În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 15:37

Deputaţii au adoptat astăzi, în calitate de for decizional, un proiect de lege de modificare a Codului Penal, care prevede că în cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută.

Deputatul USR Alexandru-Paul Dimitriu, iniţiator al documentului, a declarat că astfel se corectează o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de la începutul anului.

Alexandru-Paul Dimitriu: Prin acest proiect vom reuşi să îndreptăm o mare greşeală săvârşită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Printr-o decizie de interpretare, Înalta Curte a stabilit că nu este confiscată suma care este dată cu titlul de camătă, în momentul în care este condamnat un cămătar pentru această infracţiune, ceea ce este ridicol, pentru că această sumă face obiectul infracţiunii de camătă.

Cămătăria reprezintă darea de bani cu dobândă de către o persoană neautorizată şi constituie infracţiune, care se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la cinci ani. Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare. (Rador/ FOTO cdep.ro)