Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 08:59

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme.

Cel de-al şaselea pachet, cel referitor la administraţia publică, urmează să fie discutat duminică.

Ilie Bolojan şi-a exprimat încrederea că până la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.

‘Am încheiat o şedinţă de guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele şase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al şaselea, pachetul pentru administraţie publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de guvern, în aşa fel încât să urmeze şi acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să poată fi adoptate’, a spus Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria. AGERPRES/FOTO gov.ro