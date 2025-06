Firmă de catering din Piatra-Neamţ, închisă temporar şi amendată de OPC, în urma unor focare de toxiinfecţie alimentară

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 iunie 2025, 09:51

15 copii cu simptome de toxiinfecție alimentară s-au prezentat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț după ce au luat masa la grădiniță sau școala.

În urma evaluărilor medicale s-au identificat două focare, existând ”varianta unei contaminări alimentare, posibil legată de serviciile de catering asigurate unor unități preșcolare din municipiu” a transmis reprezentantii spitalului.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț a început rapid un control la firma de catering, indicată ca posibilă sursă de contaminare.

Conform precizărilor comisarului sef Vlad Ciurea, controlul operativ a relevat deficiențe: ”materii prime congelate fără etichetare, ustensile din lemn degradate și echipamente frigorifice ruginite și murdare”. Si reprezentantii firmei, cu 30 de ani experienta in domeniu, aflata in topul firmeilor in domeniu, au declarat pentru presa locala ca importanta este sanatatea copiilor, si isi asuma raspunderea. Pe baza constatărilor făcute, Protectia Consumatorilor a aplicat amenzi totalizând 50.000 lei și a impus oprirea temporară a activității de catering până la remedierea deficiențelor. De asemenea, a cerut retragerea definitivă a 40,6 kg de produse neconforme, evaluate la 1.308 lei, și interzicerea comercializării acestora. (Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)