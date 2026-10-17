Filiala PNL Iaşi a decis, în unanimitate, să nu susţină învestirea guvernului condus de Luca Niculescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 11:15

Liberalii ieşeni consideră că noua formulă de executiv va fi controlată majoritar de PSD şi nu reprezintă o soluţie credibilă pentru depăşirea crizei politice.

Într-un comunicat oficial, organizaţia critică dur componenţa viitorului cabinet, invocând probleme grave de integritate, competenţă şi prezenţa unor nume controversate.

Preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a subliniat că partidul nu trebuie să fie folosit pentru legitimarea unei asemenea formule politice.

În opinia organizaţiei de la Iaşi, soluţiile în acest moment sunt fie o majoritate reformistă autentică, fie organizarea de alegeri anticipate.

Decizia finală a liberalilor privind votul de învestire va fi luată în şedinţa Biroului Politic Naţional, programată de la ora 13:00. (Rador/ FOTO facebook PNL Iași)