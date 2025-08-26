Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, continuă şi astăzi, în cadrul coaliţiei de guvernare

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 06:30

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar continuă şi astăzi în cadrul coaliţiei de guvernare, după ce ieri acestea nu au avut niciun rezultat.

Petruţa Obrejan are detalii: Social-democraţii au avut în atenţie pe parcursul celor aproape 4 ore de discuţii restanţele care se referă atât la măsurile fiscale cât şi la cele de pe administraţie. În opinia preşedintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, toate celelalte domenii din pachetul 2, cele care se referă la zona de eliminare a privilegiilor, la pachetul de sănătate, la legea insolvenţei, la propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii nu există nicio problemă, fiind optimist în ceea ce priveşte angajarea răspunderii pe al doilea pachet. Dacă săptămâna trecută, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat în şedinţa de guvern un proiect de act normativ care cuprindea o serie de măsuri fiscale, aseară acesta a venit în faţa liderilor coaliţiei cu un nou proiect care conţinea, de această dată, o serie de modificări în mai multe puncte, modificări care, în momentul de faţă urmează să fie analizate la nivelul fiecărui partid politic, spun surse politice, şi astăzi, în funcţie de această analiză, discuţiile vor fi reluate într-o nouă şedinţă a liderilor coaliţiei de guvernământ în jur de ora 17:00, urmărindu-se să se ajungă cu siguranţă cât mai rapid, la un compromis. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

