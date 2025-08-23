DIICOT: Ancheta în dosarul Nordis se desfăşoară cu celeritate

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 august 2025, 12:22

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism transmite că ancheta în dosarul Nordis se desfăşoară cu celeritate.

În ultimele şase luni au fost audiate 2.000 persoane, dintre care 600 sunt părţi vătămate, au fost efectuate percheziţii informatice asupra 230 de dispozitive electronice, iar dosarul are până acum 400 de volume.

Unele persoane vătămate au însă domiciliul sau reşedinţa în alte state şi, din acest motiv, programarea audierii lor necesită un timp mai îndelungat.

Reacţia DIICOT vine după ce deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, a reproşat, într-o postare pe Facebook, tergiversarea anchetei. Curtea de Apel Bucureşti a ridicat săptămâna aceasta măsura controlului judiciar pentru omul de afaceri Vladimir Ciorbă, patronul grupului de firme Nordis, şi sechestre de aproape 15 milioane de euro instituite de DIICOT asupra bunurilor companiei Nordis Management şi ale patronilor.(Rador/ FOTO RRA)