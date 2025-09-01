Ascultă Radio România Iași Live
De la 1 septembrie au intrat în vigoare mai multe modificări ale Codului fiscal

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 18:43

De astăzi, persoanele coasigurate trebuie să achite o contribuţie către Casa de Asigurări de Sănătate, creşte preţul rovinietelor şi intră în vigoare mai multe modificări ale Codului fiscal cu impact direct asupra întreprinderilor mici.

Această măsură, stabilită de o directivă europeană, vizează alinierea legislaţiei româneşti la standardele blocului comunitar.

Întreprinderile mici, respectiv persoanele juridice impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depăşeşte, la nivelul Uniunii Europene, plafonul de 100.000 de euro, iar operaţiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depăşesc plafonul de scutire aplicabil.

Stelică Fudulea, prim-vicepreşedintele IMM România: Măsura nu poate fi decât una foarte benefică pentru mediul de afaceri şi nu face decât să ajute în mod special firmele mici, mai ales cele din zonele de servicii, care ştim foarte bine că nu depăşesc acest plafon al cifrei de afaceri anual. Coroborată şi cu impozitul pe venit care a fost păstrat la aceeaşi valoare, această măsură vine să sprijine într-adevăr companiile mici şi mijlocii.

Persoanele juridice impozabile care au depăşit în luna august 2025 plafonul vechi de scutire pentru întrepinderile mici – de 300.000 de lei – nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depăşirea plafonului anual de scutire de 395.000 de lei. (Rador/ FOTO

(UPDATE) Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
(UPDATE) Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

ANM: Vremea rămâne călduroasă, dar canicula scade în intensitate, în prima jumătate a lunii septembrie
ANM: Vremea rămâne călduroasă, dar canicula scade în intensitate, în prima jumătate a lunii septembrie

La Palatul Victoria este în desfăşurare o şedinţă a coaliţiei de guvernare
La Palatul Victoria este în desfăşurare o şedinţă a coaliţiei de guvernare

Wizz Air reia zborurile la Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în prima săptămână a lunii septembrie
Wizz Air reia zborurile la Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în prima săptămână a lunii septembrie

(AUDIO) Sindicatul SCOR: procentul de 45% disponibilizări este nerealist

4 persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit pe platforma industrială Sebeş, jud. Alba

METEO: Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic

Pe 1 septembrie, începe Anul nou bisericesc

