De la 1 septembrie au intrat în vigoare mai multe modificări ale Codului fiscal

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 18:43

De astăzi, persoanele coasigurate trebuie să achite o contribuţie către Casa de Asigurări de Sănătate, creşte preţul rovinietelor şi intră în vigoare mai multe modificări ale Codului fiscal cu impact direct asupra întreprinderilor mici.

Această măsură, stabilită de o directivă europeană, vizează alinierea legislaţiei româneşti la standardele blocului comunitar.

Întreprinderile mici, respectiv persoanele juridice impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depăşeşte, la nivelul Uniunii Europene, plafonul de 100.000 de euro, iar operaţiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depăşesc plafonul de scutire aplicabil.

Stelică Fudulea, prim-vicepreşedintele IMM România: Măsura nu poate fi decât una foarte benefică pentru mediul de afaceri şi nu face decât să ajute în mod special firmele mici, mai ales cele din zonele de servicii, care ştim foarte bine că nu depăşesc acest plafon al cifrei de afaceri anual. Coroborată şi cu impozitul pe venit care a fost păstrat la aceeaşi valoare, această măsură vine să sprijine într-adevăr companiile mici şi mijlocii.

Persoanele juridice impozabile care au depăşit în luna august 2025 plafonul vechi de scutire pentru întrepinderile mici – de 300.000 de lei – nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depăşirea plafonului anual de scutire de 395.000 de lei. (Rador/ FOTO