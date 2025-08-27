Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 06:28

Constructorii critică intenţia Guvernului de a da o ordonanţă prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR. Ei atrag atenţia că multe lucrări riscă să se blocheze, potrivit reporterului Alex Avram.

Preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, spune că trebuie găsite finanţări pentru continuarea celor mai multe dintre investiţiile începute: Nu se poate ieşi dintr-o perioadă grea economică a unei ţări decât producând buget. Nu-l poţi produce, evident, prin nvestiţii. Unele costuri tebuie tăiate sau reduse, dar în niciun caz investiţii, iar această ordonanţă, practic, taie investiţiile. Lasă doar o parte din investiţii pe care le consideră strategice. Nu poţi tîntr-o zi să schimbi totul şi să te miri dup-aia că ai distrus totul. Prin urmare, trebuie găsite finanţări, trebuie găsiţi bani pentru investiţii cât mai multe, ca cele mai multe dintre ele să continue.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a afirmat că Investiţiile din PNRR vor continua, dar vor mai primi finanţare doar proiectele care vor putea fi finalizate până la sfârşitul lunii august a anului viitor.

