Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Eveniment de lansare a aplicației „MuzeAR 2.0”

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 15:03

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei organizează vineri, 12 decembrie 2025, începând cu ora 11.00, la Palatul Culturii, evenimentul de lansare a aplicației „MuzeAR 2.0”.

Derulat cu sprijinul PPC România și implementat de Dream Byte Studio, proiectul utilizează tehnologia AR (Augmented Reality) pentru a da viață obiectelor de patrimoniu aflate în expunere la Muzeul Etnografic al Moldovei, „MuzeAR 2.0” prezentând cinci instalații țărănești: vâltoarea din Oanțu (Neamț), teascul de vin din Tansa (Iași), teascul de ceară din Dobrovăț (Iași), piua pentru bătut sumani din Dolhasca (Suceava) și moara de vânt din Crăiniceni – Horodiștea (Botoșani).

„Invităm publicul să descopere aceste exponate valoroase și prin intermediul realității augmentate, tehnologie ce readuce la viață obiecte altfel nemișcate, oferind numeroase informații despre modul de funcționare a acestora”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Noile instalații cuprinse în aplicația „MuzeAR 2.0” se adaugă celor prezentate deja publicului, începând din februarie 2024: teascul de ulei de la Ruginoasa, teascul cu berbeci, piva pentru zdrobit semințe, în cadrul „MuzeAR”, proiect dezvoltat în Iași special pentru Muzeul Etnografic al Moldovei, cu scopul de a transpune vizitatorul contemporan în lumea satului de altădată. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

