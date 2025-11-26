Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 09:19

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România, după ce a constatat că măsurile guvernului au efecte pozitive, însă România trebuie să aplice în continuare măsurile fiscale adoptate sau anunţate ca să micşoreze deficitul sub 3% până în 2031.

Dacă procedura ar fi continuat, România ar fi riscat să piardă fonduri europene.

Corespondentul RRA Bogdan Isopescu explică ce recomandări conţine raportul prezentat ieri privind pachetul de toamnă al semestrului european 2026.

Bogdan Isopescu: Comisia urmează să trimită concluziile şi recomandările către Consiliu, iar acolo statele membre iau de obicei decizii în linie cu analiza Comisiei. Tot în acest raport executivul european a inclus pentru a doua oară şi recomandări pentru convergenţa socială, pentru forţa de muncă şi competenţele de care Uniunea are nevoie pentru a recupera decalajele de competitivitate faţă de alte pieţe pe glob, cum este cazul Statelor Unite sau al Chinei. Este o politică şi un domeniu de care se ocupă vicepreşedintele Comisiei Europeene, Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu: În primul rând, conexiunea clară între capital uman şi competitivitate. Nu ne uităm deci la piaţa forţei de muncă, la educaţie din perspectivă socială sau cumva separat de discuţia mare la nivelul Uniunii Europene despre cum devenim mai competitivi, ci recomandările şi după aceea colaborarea cu statele membre pe aceste subiecte trebuie să conducă la astfel de rezultate care să susţină competitivitatea Uniunii Europeene. A doua abordare la nivel european, îmi doresc să avem o discuţie cu liderii europeeni despre ce facem cu educaţia şi cu competenţele în Europa la Consiliul European, ne dorim ca ţările membre să investească inteligent fondurile europeane în educaţie şi competenţe, în legătură directă cu sectoarele care construiesc competitivitatea europeană.

Analiza Comisiei arată că România stă chiar mai rău printre statele membre, atât la convergenţă socială cât şi la piaţa muncii, iar toţi indicatorii sunt la jumătate faţă de media europeană. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)