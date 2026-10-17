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Cerere mare de locuri de muncă în această perioadă

Cerere mare de locuri de muncă în această perioadă

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 08:28 / actualizat: 17 octombrie 2026, 11:30

Este cerere mare de locuri de muncă în această perioadă. Datele unui portal online de recrutare arată că pentru fiecare anunţ de angajare sunt în medie câte 70 de aplicări.

Mulţi români cercetează piaţa pentru că îşi doresc mai multă stabilitate, un program de lucru mai bun sau mai mulţi banii.

Dar, în continuare, potenţialii angajatori se feresc să publice salariul pe care îl pot oferi, spune Ana Călugăru, reprezentanta platformei de recrutare:

Ana Călugăru: Mulţi dintre angajatori consideră că acesta ar trebui să rămână un subiect care să fie discutat doar cu candidatul respectiv. Se tem că afişând salariile ar putea crea o stare de nemulţumire în rândul angajaţilor din companie care au, poate, salarii mai mici decât cele pe care ei le promovează pentru joburile nou disponibile. Şi sigur că sunt şi angajatori care nu sunt neapărat competitivi din punctul de vedere al salariilor, oferă sub media pieţei, şi atunci au această temere că vor fi dezavantajaţi şi nu vor mai putea atrage candidaţi buni dacă afişează salarii care sunt sub media pieţei.

Mai puţin de 40% din numărul total de joburi postate pe platforma de recrutare au salariul afişat în anunţul de angajare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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