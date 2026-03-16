Bugetul Ministerului Sănătăţii a primit aviz favorabil în comisiile de sănătate reunite ale parlamentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 19:29

Bugetul Ministerului Sănătăţii a primit aviz favorabil în comisiile de sănătate reunite ale parlamentului; în acelaşi timp toate amendamentele au fost respinse.

Ministrul Alexandru Rogobete spune că, ţinând cont de execuţia bugetară de la finalul anului, bugetul este mai mic cu 1,6 miliarde de lei, motiv pentru care programele naţionale înfiinţate recent vor primi mai puţine fonduri.

Alexandru Rogobete speră într-o rectificare bugetară pozitivă la mijlocul anului.

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) – aviz favorabil în comisiile de specialitate. În valoare de 1.600.507.000 de lei credite bugetare şi de 1.834.406.000 de lei credite de angajament, a fost votat, în această seară, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu majoritatea voturilor favorabile. Au fost înregistrate 40 de voturi ‘pentru’ şi 14 ‘împotrivă’.

Mâine, vor avea loc dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget şi până miercuri vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite şi se vor elabora rapoartele pe proiectul de buget şi pe cel al asigurărilor sociale.

Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri, de la ora 16:00, şi continuă joi, când va fi şi votul final.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026, construit pe o creştere economică de 1%, un deficit bugetar estimat la 127,7 miliarde lei, reprezentând 6,2% din PIB, şi o inflaţie prognozată la o rată medie anuală de 6,5%.

(Rador/ FOTO radioiasi.ro)