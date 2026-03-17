Botoşani: Sute de elevi au lipsit la simularea examenului de Evaluare Naţională

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 13:26

Sute de elevi au lipsit, luni şi marţi, la simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii claselor a VIII-a din judeţul Botoşani, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ).

Oficialii IŞJ precizează că din totalul celor 3.379 de elevi înscrişi la aceste simulări, 195 au absentat, luni, la proba de Limba şi literatura română, iar 192 de elevi nu s-au prezentat marţi la matematică.

‘La proba de Limba şi literatura română, desfăşurată ieri (n.r.- luni), 16 martie, au fost încărcate pe platforma de evaluare 3184 de lucrări. Din totalul celor 3379 de elevi înscrişi, 195 au absentat. Astăzi, la proba de Matematică, au fost absenţi 192 de elevi. Nu au fost elevi eliminaţi pentru tentative de fraudă’, a transmis IŞJ.

În judeţul Botoşani, simularea examenului de Evaluare Naţională a fost organizată în 45 de centre de examen, în care au susţinut probele elevii din cele 100 de unităţi de învăţământ care au clasa a VIII-a în anul şcolar 2025-2026.

Evaluarea lucrărilor se realizează digitalizat, iar rezultatele vor fi comunicate individual în data de 30 martie, iar notele nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a părintelui. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)