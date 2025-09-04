AUR a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 06:10

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan care vizează patru dintre cele cinci proiecte pentru care acesta şi-a angajat luni răspunderea.

Potrivit unui comunicat al AUR, este vorba despre proiectele care vizează economia, companiile de stat, instituţiile autonome şi sănătatea; excepţie face proiectul privind reformarea pensionării magistraţilor, pe care AUR îl susţine.

Formaţiunea din opoziţie denunţă în comunicat ceea ce numeşte abuzurile legislative şi măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. AUR susţine că această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală şi lipseşte poporul român de dreptul fundamental la reprezentare.

Moţiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate astăzi în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute şi votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, au decis miercuri seară Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite în şedinţă online.

Rador/FOTO Facebook