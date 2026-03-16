(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 18:31

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit astăzi Anei Blandiana, membru titular al Academiei Române, titlul de Doctor Honoris Causa.
Rectorul instituției, Liviu Maha, a afirmat că scriitoarea reprezintă un model de urmat pentru generațiile tinere, atât pentru performanțele sale academice, cât și prin modul în care a luptat pentru valorile democratice.
Liviu George Maha: Trebuie menționat faptul că nu a fost propunerea unei facultăți, ci a fost propunerea conducerii executive a universității noastre, tocmai pentru că dumneaei întruchipează, spunem, două dimensiuni esențiale pentru ceea ce înseamnă societatea în care trăim și identitatea noastră românească. Pe de o parte, e vorba de componenta literară; e vorba de un poet prozator, recunoscut la nivel național, internațional, poate mai mult în contextul actual. Tinerii, studenții noștri și noi, cu toții, avem nevoie de repere, avem nevoie de exemple și doamna Ana Blandiana e ceea ce au nevoie tinerii de astăzi pentru a vedea pe ce se construiește o viață dedicată valorilor, democrației, statului de drept și performanței pe toate planurile.
Ana Blandiana a subliniat faptul că este o onoare acest titlu pe care l-a primit din partea primei universități din România și se simte naturalizată pe aceste meleaguri moldave.
Ana Blandiana:  Nu trebuie să vă spun eu, dumneavoastră, cât de mare este această onoare. Eu pot să vă spun doar cât de intimidată sunt eu de ea. Și, tocmai pentru că nu e prima oară când mi se întâmplă, simt întâmplarea de astăzi ca ieșită din comun printre celelalte de același fel, pentru că am fost emoționată și la Timișoara, unde m-am născut, și la Cluj, unde am făcut facultatea, și la Alba Iulia, care e lângă Blandiana, dar niciuna nu era prima universitate din țară, niciuna nu era un loc în care onoarea care mi se făcea… Simt, parcă, că este făcută de tot șirul de mari personalități care au creat înainte această universitate; e ca și cum m-ar fi primit printre ei, ca să spun așa, prin întâmplarea de astăzi, chiar că mă simt naturalizată la Iași.
(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO uaic.ro)
Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:06

Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM

Procurorul Viorel Cerbu, propus să preia conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a...

Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM
Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:01

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară. De la această oră sunt programate să înceapă primele şedinţe în comisiile de...

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară
Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz
Prim plan luni, 16 martie 2026, 18:57

Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz

O suprafaţă de 100 de hectare de vegetaţie uscată a fost distrusă, luni, în urma unui incendiu izbucnit pe raza localităţii Iaz, comuna...

Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz
(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi
Prim plan luni, 16 martie 2026, 18:20

(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi

Primarul orașului Flămânzi, Dan Oloeriu, și-a recunoscut vina într-un dosar de corupție instrumentat de procurorii Direcției Naționale...

(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi
Prim plan luni, 16 martie 2026, 17:16

Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași: Ziua Internațională a Poeziei „Împreună prin Vers și Muzică”

Joi, 19 martie 2026, ora 18.30, în Sala „Eduard Caudella” – Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași,...

Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași: Ziua Internațională a Poeziei „Împreună prin Vers și Muzică”
Prim plan luni, 16 martie 2026, 17:10

Nominalizările pentru Gala Premiilor Radio România Cultural

Radio România Cultural anunță nominalizările pentru ediția a XXV-a a Galei Premiilor Radio România Cultural, eveniment dedicat recunoașterii...

Nominalizările pentru Gala Premiilor Radio România Cultural
Prim plan luni, 16 martie 2026, 17:07

(AUDIO) Ana Blandiana: „Țara noastră are nevoie de legi drepte pentru a funcționa corect”

În prelegerea ținută astăzi la Iași cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”,...

(AUDIO) Ana Blandiana: „Țara noastră are nevoie de legi drepte pentru a funcționa corect”
Prim plan luni, 16 martie 2026, 16:53

97,8% dintre unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial au participat la proba la Limba română a simulării Evaluării Naţionale

4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, au participat luni la proba de Limba şi...

97,8% dintre unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial au participat la proba la Limba română a simulării Evaluării Naţionale