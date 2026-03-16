(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 18:31

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit astăzi Anei Blandiana, membru titular al Academiei Române, titlul de Doctor Honoris Causa.

Rectorul instituției, Liviu Maha, a afirmat că scriitoarea reprezintă un model de urmat pentru generațiile tinere, atât pentru performanțele sale academice, cât și prin modul în care a luptat pentru valorile democratice.

Liviu George Maha: Trebuie menționat faptul că nu a fost propunerea unei facultăți, ci a fost propunerea conducerii executive a universității noastre, tocmai pentru că dumneaei întruchipează, spunem, două dimensiuni esențiale pentru ceea ce înseamnă societatea în care trăim și identitatea noastră românească. Pe de o parte, e vorba de componenta literară; e vorba de un poet prozator, recunoscut la nivel național, internațional, poate mai mult în contextul actual. Tinerii, studenții noștri și noi, cu toții, avem nevoie de repere, avem nevoie de exemple și doamna Ana Blandiana e ceea ce au nevoie tinerii de astăzi pentru a vedea pe ce se construiește o viață dedicată valorilor, democrației, statului de drept și performanței pe toate planurile.

Ana Blandiana a subliniat faptul că este o onoare acest titlu pe care l-a primit din partea primei universități din România și se simte naturalizată pe aceste meleaguri moldave.

Ana Blandiana: Nu trebuie să vă spun eu, dumneavoastră, cât de mare este această onoare. Eu pot să vă spun doar cât de intimidată sunt eu de ea. Și, tocmai pentru că nu e prima oară când mi se întâmplă, simt întâmplarea de astăzi ca ieșită din comun printre celelalte de același fel, pentru că am fost emoționată și la Timișoara, unde m-am născut, și la Cluj, unde am făcut facultatea, și la Alba Iulia, care e lângă Blandiana, dar niciuna nu era prima universitate din țară, niciuna nu era un loc în care onoarea care mi se făcea… Simt, parcă, că este făcută de tot șirul de mari personalități care au creat înainte această universitate; e ca și cum m-ar fi primit printre ei, ca să spun așa, prin întâmplarea de astăzi, chiar că mă simt naturalizată la Iași.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO uaic.ro)