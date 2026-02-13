(AUDIO) Simulare de admitere la UMF Iași: pe 1 martie are loc prima testare pentru candidații din acest an

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 09:56

Pe 1 martie va avea loc prima simulare din acest an a concursului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Evenimentul, ajuns la a 15-a ediție, reprezintă un moment de maxim interes pentru elevii care își doresc să devină studenți ai acestei instituții.

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector în cadrul UMF Iași, a declarat în emisiunea Starea Educației, că examenul reproduce fidel condițiile și atmosfera concursului oficial de admitere:

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: Scopul lui este ca participanții să se familiarizeze cu formatul examenului, să-și testeze nivelul de pregătire și să identifice punctele slabe și să-și îmbunătățească strategia de învățare până la admiterea oficială.

Andreea Daraban: Mai există o simulare, una organizată în aprilie.

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: A doua sesiune de simulare este de pe acum anunțată, tocmai pentru ca candidații să planifice studiul și să poată să participe și la următoarea. De ce sunt importante două simulări? Pentru că prima te ajută să-ți evaluezi pregătirea și a doua te ajută să vezi progresul.

Testul este de tip grilă, are o durată de trei ore și respectă aceeași programă și aceiași parametri de dificultate ca examenul oficial.

Concursul oficial de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se va desfășura anul acesta în aceleași condiții ca în anii precedenți, iar metodologia a fost publicată pe site-ul instituției, a mai spus prof. dr Ionela Lăcrămioara Șerban: ”Trebuie să vă spunem că, deocamdată, exact ziua admiterii nu o cunoaștem, pentru că ea se stabilește de către Consiliul Național al Rectorilor, pentru toate universitățile de medicină tradiționale, în aceeași zi, și în funcție de opțiunile candidaților, ei pot să susțină la Anatomia și Fiziologia Omului pentru Medicină, Fizică sau Chimie la alegere, pentru Medicină Dentară la fel, pentru Bioinginerie – Matematică, pentru Facultatea de Farmacie -Chimie Organică sau Biologie Vegetală.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO https://simulare-admitere.ssmi.ro/)