Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Simulare de admitere la UMF Iași: pe 1 martie are loc prima testare pentru candidații din acest an

(AUDIO) Simulare de admitere la UMF Iași: pe 1 martie are loc prima testare pentru candidații din acest an

(AUDIO) Simulare de admitere la UMF Iași: pe 1 martie are loc prima testare pentru candidații din acest an

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 09:56

Pe 1 martie va avea loc prima simulare din acest an a concursului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Evenimentul, ajuns la a 15-a ediție, reprezintă un moment de maxim interes pentru elevii care își doresc să devină studenți ai acestei instituții.

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector în cadrul UMF Iași, a declarat în emisiunea Starea Educației, că examenul reproduce fidel condițiile și atmosfera concursului oficial de admitere:

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: Scopul lui este ca participanții să se familiarizeze cu formatul examenului, să-și testeze nivelul de pregătire și să identifice punctele slabe și să-și îmbunătățească strategia de învățare până la admiterea oficială.

Andreea Daraban: Mai există o simulare, una organizată în aprilie.

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: A doua sesiune de simulare este de pe acum anunțată, tocmai pentru ca candidații să planifice studiul și să poată să participe și la următoarea. De ce sunt importante două simulări? Pentru că prima te ajută să-ți evaluezi pregătirea și a doua te ajută să vezi progresul.

Testul este de tip grilă, are o durată de trei ore și respectă aceeași programă și aceiași parametri de dificultate ca examenul oficial.

Concursul oficial de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se va desfășura anul acesta în aceleași condiții ca în anii precedenți, iar metodologia a fost publicată pe site-ul instituției, a mai spus prof. dr Ionela Lăcrămioara Șerban: ”Trebuie să vă spunem că, deocamdată, exact ziua admiterii nu o cunoaștem, pentru că ea se stabilește de către Consiliul Național al Rectorilor, pentru toate universitățile de medicină tradiționale, în aceeași zi, și în funcție de opțiunile candidaților, ei pot să susțină la Anatomia și Fiziologia Omului pentru Medicină, Fizică sau Chimie la alegere, pentru Medicină Dentară la fel, pentru Bioinginerie – Matematică, pentru Facultatea de Farmacie -Chimie Organică sau Biologie Vegetală.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO https://simulare-admitere.ssmi.ro/)

Etichete:
Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege
Prim plan vineri, 13 februarie 2026, 07:27

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea comisiilor de specialitate...

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege
Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei
Prim plan vineri, 13 februarie 2026, 06:21

Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei

Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan,...

Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei
(AUDIO) Protest al studenților în Piața Unirii din Iași, împotriva pensiilor speciale și a amânărilor CCR
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 19:17

(AUDIO) Protest al studenților în Piața Unirii din Iași, împotriva pensiilor speciale și a amânărilor CCR

Câteva zeci de studenți au protestat în această seară în Piața Unirii din Iași, nemulțumiți de măsurile de austeritate ale executivului...

(AUDIO) Protest al studenților în Piața Unirii din Iași, împotriva pensiilor speciale și a amânărilor CCR
Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 18:43

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale şi să opteze pentru o variantă...

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 18:40

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS

Un român a câştigat în medie, la salariu, peste 5.900 de lei în decembrie, în creştere cu aproape 5% faţă de ultima lună din 2024, arată...

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 17:33

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie. La...

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 17:23

MAE/Atenţionare de călătorie: Franţa – Cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi...

MAE/Atenţionare de călătorie: Franţa – Cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 17:18

Guvernul a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni

Guvernul a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni din judeţul Vaslui, o investiţie de peste 250 de...

Guvernul a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni