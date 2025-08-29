(AUDIO) Primarii de comune şi oraşe mici protestează pe termen nedeterminat

Funcționarii din primăriile comunelor afiliate la sindicatul SCOR au declanșat, începând de astăzi, protestele.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de măsurile Guvernul pentru diminuarea datoriei publice, propuneri care vor afecta semnificativ administrațiile locale.

Deși funcționarii din Primării vor fi prezenți la serviciu, aceștia nu vor avea program cu publicul.

Săptămâna viitoare ar urma ca sindicaliștii să hotărască modul în care își vor desfășura activitatea în continuare, în cazul în care Guvernul nu modifică proiectul de lege.

Președintele Sindicatului Comunelor și Orașelor din România, Dan Cârlan: ”Am decurs la această metodă de protest pentru că după șase întâlniri consecutive cu primul ministru, în care s-au convenit anumite aspecte legate de proiectul de lege, ieri la prânz am constatat că forma finală răstoarnă tot ce convenisem anterior și introduce un model de administrație locală în care primăria o zi ”zboară”. Asta este deviza sub care ne desfășurăm acțiunea de protest. Cetățenii din satele noastre trebuie să înțeleagă că dacă legea rămâne așa, în primul pas dăm afară o treime din funcționarii publici și în al doilea pas, funcționarii rămași îi tăiem în jumătate și vor lucra o zi la primăria mea, o zi la primăria din altă comună. Prin urmare, cetățenul când vine la ghișeul unei primării are 50% șanse să o găsească închisă pentru că exact în acel moment funcționarul care trebuie să-i rezolvă cererea lucrează la altă comună.”

