(AUDIO) Accident grav la Tutova: un mort și 14 răniți, după ce un autocar cu 44 de persoane s-a răsturnat

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 09:45

Un grav accident rutier în care a fost implicat un autocar cu 44 de persoane a avut loc astăzi, în localitatea Tutova, la limita dintre județele Galați și Vaslui.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, iar alte 14 persoane au fost rănite.

Răniții au fost transportați la unități medicale din Bârlad și Tecuci pentru îngrijiri de specialitate.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje SMURD și ambulanțe din județele Galați și Vaslui.

Autocarul era înmatriculat în Republica Moldova și circula pe ruta Chişinău – Bucureşti.

Prefectul Eduard Popica:

Celelalte persoane implicate au fost preluate de autorități și transportate într-o zonă sigură, urmând să își continue deplasarea cu un alt autocar. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)