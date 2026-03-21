Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Accident grav la Tutova: un mort și 14 răniți, după ce un autocar cu 44 de persoane s-a răsturnat

(AUDIO) Accident grav la Tutova: un mort și 14 răniți, după ce un autocar cu 44 de persoane s-a răsturnat

(AUDIO) Accident grav la Tutova: un mort și 14 răniți, după ce un autocar cu 44 de persoane s-a răsturnat

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 09:45

Un grav accident rutier în care a fost implicat un autocar cu 44 de persoane a avut loc astăzi, în localitatea Tutova, la limita dintre județele Galați și Vaslui.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, iar alte 14 persoane au fost rănite.

Răniții au fost transportați la unități medicale din Bârlad și Tecuci pentru îngrijiri de specialitate.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje SMURD și ambulanțe din județele Galați și Vaslui.

Autocarul era înmatriculat în Republica Moldova și circula pe ruta Chişinău – Bucureşti.

Prefectul Eduard Popica:

Celelalte persoane implicate au fost preluate de autorități și transportate într-o zonă sigură, urmând să își continue deplasarea cu un alt autocar. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia
Prim plan sâmbătă, 21 martie 2026, 09:15

Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia

Iranul a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia din Oceanul Indian, a relatat sâmbătă agenţia de...

Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia
Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 19:28

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici. Folosind inteligenţa artificială, aceştia îşi diversifică metodele de lucru,...

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici
NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 19:27

NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa

Misiunea NATO în Irak a fost în întregime transferată în Europa, ultimul contingent părăsind vineri Orientul Mijlociu, unde războiul...

NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa
(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 18:55

(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri

Județul Botoșani va primi fonduri consistente de la bugetul de stat pentru susținerea serviciilor sociale, educației, infrastructurii rutiere și...

(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 18:17

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor

Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor,...

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 17:55

Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile

Instanţa din Republica Moldova a prelungit cu încă 30 de zile, la cererea procurorilor, arestul fostului lider al Patridului Democrat, oligarhul...

Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 16:24

A murit actorul american Chuck Norris

Actorul american şi fostul campion mondial de karate Chuck Norris a murit, a anunţat vineri familia sa pe Instagram. ‘Cu inima îndurerată,...

A murit actorul american Chuck Norris
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 16:00

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!

Centrul Militar Zonal Iaşi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se...

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!