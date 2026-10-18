Atenţionare cod roşu de vreme rea în Turcia

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 07:15

O atenţionare cod roşu de vreme rea este valabilă şi astăzi în regiunea Istanbul din Turcia.

Sunt aşteptate ploi torenţiale şi vânt puternic, care pot cauza inundaţii, alunecări de teren, perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, blocaje rutiere şi întreruperi temporare ale transportului în comun.

În context, Ministerul de Externe îi sfătuieşte pe cetăţenii români care călătoresc în regiune să urmărească instrucţiunile autorităţilor turce şi să evite deplasările neesenţiale.

Amintim că în Istanbul inundaţiile severe au dus deja la moartea a doi oameni şi la evacuarea a peste 2.700 de rezidenţi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)