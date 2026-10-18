Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Atenţionare cod roşu de vreme rea în Turcia

Atenţionare cod roşu de vreme rea în Turcia

Atenţionare cod roşu de vreme rea în Turcia

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 07:15

O atenţionare cod roşu de vreme rea este valabilă şi astăzi în regiunea Istanbul din Turcia.

Sunt aşteptate ploi torenţiale şi vânt puternic, care pot cauza inundaţii, alunecări de teren, perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, blocaje rutiere şi întreruperi temporare ale transportului în comun.

În context, Ministerul de Externe îi sfătuieşte pe cetăţenii români care călătoresc în regiune să urmărească instrucţiunile autorităţilor turce şi să evite deplasările neesenţiale.

Amintim că în Istanbul inundaţiile severe au dus deja la moartea a doi oameni şi la evacuarea a peste 2.700 de rezidenţi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
O dronă scufundă o navă în largul coastei bulgare a Mării Negre
Internaţional marți, 13 octombrie 2026, 10:33

O dronă scufundă o navă în largul coastei bulgare a Mării Negre

Două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat, în al doilea incident de acest fel...

O dronă scufundă o navă în largul coastei bulgare a Mării Negre
(FOTO/AUDIO) Regiunile de la granița estică a UE așteaptă clarificări privind finanțarea europeană în viitorul buget
Internaţional luni, 12 octombrie 2026, 16:33

(FOTO/AUDIO) Regiunile de la granița estică a UE așteaptă clarificări privind finanțarea europeană în viitorul buget

Autoritățile de la Bruxelles evită să se pronunțe clar cu privire la alocarea unei sume de bani pentru regiunile de la granița estică a...

(FOTO/AUDIO) Regiunile de la granița estică a UE așteaptă clarificări privind finanțarea europeană în viitorul buget
Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor: negocieri importante pentru viitorul fondurilor europene
Internaţional luni, 12 octombrie 2026, 06:15

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor: negocieri importante pentru viitorul fondurilor europene

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor începe astăzi (12 octombrie) la Bruxelles și reunește reprezentanți ai instituțiilor...

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor: negocieri importante pentru viitorul fondurilor europene
Turcia interzice accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani
Internaţional sâmbătă, 10 octombrie 2026, 12:00

Turcia interzice accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani

Turcia a interzis sâmbătă accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani, publicând în gazeta oficială o decizie în acest sens...

Turcia interzice accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani
Internaţional sâmbătă, 10 octombrie 2026, 11:15

Seismul de magnitudine 7,7 din Panama s-a soldat cu 27 de răniţi şi importante pagube materiale

Seismul cu magnitudinea de 7,7 grade a declanşat panică vineri în Panama, provocând prăbuşirea unor clădiri şi surparea unor drumuri, în...

Seismul de magnitudine 7,7 din Panama s-a soldat cu 27 de răniţi şi importante pagube materiale
Internaţional miercuri, 7 octombrie 2026, 08:43

FMI avertizează cu privire la posibilitatea scumpirilor bruşte ale alimentelor şi energiei

Fondul Monetar Internaţional avertizează că, în perioada următoare, scumpirile bruşte la alimente şi energie ar putea să devină mai...

FMI avertizează cu privire la posibilitatea scumpirilor bruşte ale alimentelor şi energiei
Internaţional miercuri, 7 octombrie 2026, 07:35

Tinerii din Franţa anunţă o nouă zi de protest naţional

Tinerii din Franţa anunţă pentru astăzi o nouă zi de protest naţional, nemulţumiţi de răspunsurile de până acum ale guvernului la cererile...

Tinerii din Franţa anunţă o nouă zi de protest naţional
Internaţional luni, 5 octombrie 2026, 12:35

Nobel 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină

Premiul Nobel pentru Medicină din 2026 a fost câştigat de Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel pentru ‘descoperirile lor privind...

Nobel 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină