Argeș: Patru tineri au murit după ce mașina s-a prăbușit într-o prăpastie

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 10:50

Cinci tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani s-au prăbuşit ieri cu maşina într-o prăpastie din zona montană Portăreasa, judeţul Argeş.

Patru dintre tineri au murit în accident, după ce autovehiculul a căzut de pe versantul abrupt circa 200 de metri.

Al cincilea pasager a scăpat cu viaţă, dar se află în stare gravă la spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 6 dimineaţa, însă a fost raportat la numărul de urgenţă abia la orele prânzului, când a fost observat de un trecător.

Isabela Petre, de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş: În urma producerii acestui incident au rezultat cinci victime, dintre care, din nefericire, patru sunt decedate. Cea de-a cincea victimă a fost preluată de către elicopterul SMURD. La momentul ajungerii colegilor, aceasta prezenta semne vitale. Este vorba despre o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani.

Cei cinci prieteni porniseră într-o aventură pe munte şi doreau să vadă răsăritul pe crestele Munţilor Făgăraş, după ce au petrecut noaptea în cort. În urma accidentului, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă. (Rador/ FOTO ISU Argeș)

