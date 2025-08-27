Ascultă Radio România Iași Live
A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, un proiect de sprijin pentru mame şi nou-născuţi

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 11:08

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, unul dintre ele mai ample proiecte de sprijin pentru mame şi nou-născuţi, cu o finanţare de 4,5 milioane de euro.

Anul acesta, programul ajunge în 1.500 de comunităţi din 23 de judeţe, iar până în 2026 peste 25.000 de mame vor beneficia de sprijin material şi educaţional pentru sănătatea lor şi a copiilor lor. Corespondentul RRA Adriana Turea are mai multe informaţii.

Reporter: „Cutia bebeluşului” aduce o importantă componentă educaţională. În ediţia a treia, peste 50.000 de părinţi vor participa la sesiuni de educaţie pentru sănătatea mamei şi copilului, organizate cu ajutorul celor 360 de cadre medicale implicate. Cutia conţine peste 60 de produse esenţiale pentru primele luni de viaţă ale nou-născutului şi include un ghid pentru mame cu informaţii despre siguranţa somnului, diversificare sau îngrijirea corectă a copilului. Programul a lansat şi tutoriale video cu sfaturi de la specialişti, vizionate deja de peste patru milioane de persoane. Inspirată de modelul finlandez, cutia se transformă, după ce produsele sunt utilizate, într-un spaţiu sigur pentru somnul bebeluşului.

Realizator: Proiectul este salutat atât de mame, cât şi de medici, care profită de ocazie pentru a le oferi pacientelor educaţia sanitară necesară, a declarat la Radio România Târgu Mureş, Silvia Burcea – coordonator program Sănătatea mamei şi a copilului, în cadrul organizaţiei „Salvaţi Copiii”.

Silvia Burcea: Feedbackul medicilor este unul foarte bun. Ei ne spun că această cutie este un instrument foarte bun pentru dumnealor, astfel încât să poată atrage gravidele la cabinet şi să poată cumva să le informeze din timpul sarcinii, pentru că, aşa cum ştim, foarte multe femei din România, în special în zonele rurale, nu merg la control în timpul sarcinii. Mamele ne spun că este un ajutor nesperat pentru ele. De foarte multe ori, ne-au spus că nimeni nu le-a întrebat ce au nevoie.

