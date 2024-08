Tiberiu Boşutar: Avem promisiunea premierului pentru crearea unui grup de lucru care să dezvolte SUMAL

UPDATE – Activistul de mediu Tiberiu Boşutar a declarat miercuri, după discuţiile purtate, la Palatul Victoria, cu premierul Florin Cîţu, că acesta a promis sprijin pentru crearea unui grup de lucru pentru dezvoltarea Sistemului de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL.

‘Un dialog există şi deschidere la dialog, acum să vedem şi dacă primim ceea ce am cerut. Mai exact, am cerut constituirea unui grup de lucru pe SUMAL din care să facem parte şi avem promisiunea, să vedem. Un grup de lucru care se va ocupa de dezvoltarea SUMAL. Aplicaţia SUMAL este foarte bună, nu e completă şi nu produce efectele aşteptate tocmai pentru că unii nu vor să o folosească, alţii nu se pricep, mai lipsesc câteva dezvoltări şi vrem să venim în ajutorul instituţiilor’, a precizat Boşutar.

El a adăugat că a depus o plângere penală la Bucureşti, la Poliţia Română, legat de agresarea sa în timp ce documenta tăierile ilegale de pădure din judeţul Suceava, însă dosarul a fost redirecţionat la Vatra Dornei.

‘Acolo, procurorul a minimalizat cât a putut el de mult situaţia şi băieţii au fost reţinuţi, doar pentru că ar fi dat două palme, dar noi am fost jefuiţi, atacaţi, torturaţi, erau suficiente dovezi pentru a da o sentinţă mai serioasă. Oamenii m-au ameninţat cu moartea, mi-au ameninţat familia, au spus exact că ştiu unde stau. (…) Când am văzut că le-au dat drumul la 24 de ore, am venit, din nou, la Bucureşti. Îmi este teamă şi nu-mi este teamă pentru mine, cât îmi este teamă pentru familie, pentru pădure şi pentru ţara asta. (…) Noi am fost bătuţi tocmai de cel care avea grijă de fondul ăla forestier şi silvicultorii nu trebuie să se simtă jigniţi de atitudinea noastră, dar trebuie să se dezică de golanii din rândul lor, la fel cum trebuie să facă şi agenţii economici să se dezică de hoţi’, a afirmat Tiberiu Boşutar.

Potrivit activistului de mediu Gabriel Păun, probabil că săptămâna viitoare vor începe discuţiile la Ministerul Mediului, gestionarul SUMAL.

Activiştii de mediu Tiberiu Boşutar, Gabriel Păun şi jurnalistul Radu Mocanu s-au întâlnit miercuri la Palatul Victoria cu premierul Florin Cîţu.

Ei i-au cerut prim-ministrului să îi integreze într-un grup de lucru care să îmbunătăţească sistemul de satelit prin care se urmăresc tăierile ilegale de lemn.

După întâlnire, Tiberiu Boşutar a declarat că acest sistem este bun, dar trebuie să fie îmbunătăţit. Tot el a precizat că a depus plângere penală la Bucureşti după ce am fost bătut şi umilit când filma un documentar despre tăierea ilegală de păduri, dar spre surprinderea lui, dosarul a fost trimis la Vatra Dornei, acolo unde procurorul de caz a minimalizat incidentul violent în care a fost implicat.

Tiberiu Boşutar: Nu am depus la Suceava pentru că nu aveam încredere în autorităţile locale. Am venit la Bucureşti. Din păcate, spre surprinderea noastră, dosarul nostru a plecat înapoi la Vatra Dornei, de acolo unde procurorul a minimalizat cât a putut el de mult situaţia şi băieţii au primit aşa, au fost reţinuţi doar pentru că ar fi dat două palme. Erau suficiente dovezi pentru a da o sentinţă mai serioasă. Oamenii m-au ameninţat cu moartea, mi-au ameninţat familia. Categoric că îmi este teamă şi nu îmi este teamă pentru mine, cât îmi este teamă pentru familie, şi pentru păduri, şi pentru ţara asta.

Reamintim că cei trei au fost agresaţi fizic săptămâna trecută, atunci când realizau un documentar filmat despre tăierile ilegale de pădure din judeţul Suceava. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)