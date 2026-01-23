Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:28

România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

Ea afirmă într-o postare pe o rețea de socializare că următorul pas în schimbarea de mentalitate a Guvernului este restructurarea companiilor de stat, proces care presupune renunțarea la practici vechi, profesionalism, consecvență și independența managementului față de politică.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

