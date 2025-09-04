Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Reacții politice după apariția foștilor premieri români la Beijing alături de Vladimir Putin

Reacții politice după apariția foștilor premieri români la Beijing alături de Vladimir Putin

Reacții politice după apariția foștilor premieri români la Beijing alături de Vladimir Putin

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 06:19

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan consideră că prezența la Beijing a foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu este de natură să angajeze în vreun fel România, întrucât cei doi nu au nicio funcție în statul român.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, apreciază că apariția celor doi foști premieri alături de președintele unei țări agresoare – Rusia – „este o palmă dată României democrației, pro-europenismului și aliațiilor occidentali ai țării noastre”.

O reacție dură a avut și ministrul de externe, Oana Țoiu, care i-a criticat pe cei doi foști politicieni pentru că au apărut alături de Vladimir Putin la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la câteva sute /…/ de granița noastră pe Dunăre și la câteva săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română.

Rador/FOTO Agerpres

Etichete:
ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 05:10

ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand

ANAF face precizări cu privire la frauda de amploare investigată împreună cu Direcţia Naţională Anticorupţie, un dosar în care prejudiciul...

ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand
DNSC avertizează asupra unei campanii de phishing prin emailuri false, care imită organizaţii oficiale
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 19:33

DNSC avertizează asupra unei campanii de phishing prin emailuri false, care imită organizaţii oficiale

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri...

DNSC avertizează asupra unei campanii de phishing prin emailuri false, care imită organizaţii oficiale
Preşedintele Consiliului European, António Costa, este primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 19:21

Preşedintele Consiliului European, António Costa, este primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni

UPDATE: În cadrul declarațiilor comune, președintele Nicușor Dan a subliniat importanța solidarității europene în contextul securității...

Preşedintele Consiliului European, António Costa, este primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni
În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 15:37

În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută

Deputaţii au adoptat astăzi, în calitate de for decizional, un proiect de lege de modificare a Codului Penal, care prevede că în cazul...

În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 14:22

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat, acum, în Piaţa Victoriei din Capitală. Anterior, aceştia au pichetat...

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 14:10

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”, în contextul creşterii alarmante a numărului de...

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 11:56

Percheziţii DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi în alte opt judeţe într-un...

Percheziţii DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 11:17

Ministerul Energiei are în vedere 5 măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică să scadă cu 25%

Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică în România să scadă cu 25%, afirmă ministrul de...

Ministerul Energiei are în vedere 5 măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică să scadă cu 25%