Reacții politice după apariția foștilor premieri români la Beijing alături de Vladimir Putin

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 06:19

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan consideră că prezența la Beijing a foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu este de natură să angajeze în vreun fel România, întrucât cei doi nu au nicio funcție în statul român.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, apreciază că apariția celor doi foști premieri alături de președintele unei țări agresoare – Rusia – „este o palmă dată României democrației, pro-europenismului și aliațiilor occidentali ai țării noastre”.

O reacție dură a avut și ministrul de externe, Oana Țoiu, care i-a criticat pe cei doi foști politicieni pentru că au apărut alături de Vladimir Putin la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la câteva sute /…/ de granița noastră pe Dunăre și la câteva săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română.

Rador/FOTO Agerpres