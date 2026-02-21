Ascultă Radio România Iași Live
Poliţia recomandă populaţiei să se informeze înainte de a pleca la drum în acest weekend; atenţionare meteo cod galben

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 08:54

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române le recomandă şoferilor ca, înainte de a porni în călătorie, pentru a avea o deplasare în siguranţă la finalul acestei săptămâni, când valorile de trafic cresc în special spre zonele turistice, să se informeze cu privire la starea carosabilului pe traseul pe care urmează să îl parcurgă.

‘În acest weekend este în vigoare o atenţionare meteorologică cod galben, valabilă în perioada 20 februarie, ora 12:00, – 22 februarie, ora 10:00, care vizează precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, gheţuş, polei, viscol în sudul Moldovei, Muntenia, Carpaţii de Curbură, sud-estul Olteniei şi Dobrogea’, se arată într-un comunicat al Centrului Infotrafic, transmis vineri AGERPRES.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să îşi asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin curăţarea parbrizului, a lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

Poliţiştii reamintesc că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

