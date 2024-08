Ministerul Energiei pregăteşte măsuri de susţinere a consumatorilor vulnerabili după data de 1 aprilie a anului viitor, când expiră schema de compensare-plafonare a preţului curentului electric, iar piaţa va fi liberalizată, spune ministrul Sebastian Burduja.

Sprijinul ar urma să fie acordat doar celor care nu se pot descurca cu cheltuielile în plus, a mai precizat el.

Sebastian Burduja: Vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin, pentru că în momentul acesta – şi am mai dat acest exemplu – un apartament din Primăverii, din centrul Bucureştiului, care are un consum mic, poate este gol, beneficiază de aceeaşi subvenţie ca un apartament, nu ştiu, dintr-o comună din judeţul Alba, unde o familie cu trei copii se chinuie să facă economie la curent şi se încadrează la sub 100 de kilowaţi-oră, ceea ce nu este totuşi în regulă. Şi atunci vom face ce au făcut absolut toate statele în Uniunea Europeană: au ţintit măsura de sprijin pe nivelul socio-economic al gospodăriei. Asta trebuie să facă şi România.

Sebastian Burduja a mai afirmat că nu vor fi majorări la iarnă în ceea ce priveşte facturile la energie. Potrivit schemei de compensare-plafonare, aplicabilă tuturor abonaţilor în prezent, preţul minim al unui kW oră este de 68 de bani pentru cei care consumă mai puţin de 100 kW pe oră într-o lună, iar tariful maxim este de 1 leu şi 30 de bani în cazul unui consum mai mare.

