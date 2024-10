Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice îndeamnă pacienţii cu boli cronice să se testeze la primele simptome de COVID-19

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) îndeamnă pacienţii cu boli cronice să ia legătura cu medicul de familie cât mai devreme după apariţia primelor simptome de COVID-19.

‘În ultimele zile, numărul de cazuri de COVID-19 a explodat. Pacienţii cronici, mai ales cei în vârstă, continuă să fie vulnerabili în faţa bolii. (…) În acest context, facem apel la toţi pacienţii cronici să ia legătura cu medicul de familie cât mai devreme după apariţia primelor simptome de COVID-19’, se arată într-un comunicat al COPAC transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, raportările Institutului Naţional de Sănătate Publică arată că peste 93% dintre cei decedaţi aveau cel puţin o boală cronică din următoarele categorii: boli cardiovasculare (7 din 10 cazuri), diabet zaharat (3 din 10), boli neurologice sau obezitate (2 din 10), afecţiuni renale, pulmonare sau cancer (1 din 10).

COPAC atrage atenţia că bolile cronice s-au dovedit a fi factori de risc importanţi în decesul a peste 60.000 de persoane infectate în ultimii doi ani cu SARS-CoV-2 în România.

Tratamentele specifice pentru COVID-19, care acum există, trebuie administrate cât mai repede şi pot reduce semnificativ riscul de agravare a bolii, durata de evoluţie a bolii, riscul de spitalizare şi deces, se afirmă în comunicat.

‘Vin cu exemplul personal: zilele trecute m-am infectat şi am mers la un centru de evaluare şi mi s-au făcut investigaţii şi tratament. Am depăşit uşor boala, deşi sunt pacient cronic cu mai multe afecţiuni. Ce este foarte important: nu am rămas în spital, dar am beneficiat de tratament. Puteţi merge la un centru de evaluare fără teama de a fi internat sau fără a exista niciun pericol’, a afirmat Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice.

În primele 5 zile de la obţinerea rezultatului, persoanele cu cel puţin doi factori de risc trebuie să se adreseze unui centru de evaluare şi tratament COVID-19, se arată în comunicatul citat.

În prezent sunt peste 200 de astfel de centre avizate la nivel naţional, lista acestora putând fi consultată pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii (http://www.ms.ro/centre-de-evaluare-covid-19/) sau a CNAS (https://cnas.ro/2022/01/31/lista-centrelor-de-evaluare-si-tratament-covid-19/). După o evaluare clinică şi de laborator, medicii din centrele de evaluare pot prescrie pacienţilor tratament în ambulator (pentru acasă), tratament adaptat profilului clinic al fiecărui pacient, în corelaţie cu severitatea bolii şi prezenţa factorilor de risc menţionaţi, informează COPAC.

Simptomele infecţiei cu coronavirus apar de regulă la 2-6 zile după expunere, iar în unele cazuri – până la 14 zile după. Cel mai frecvent observate manifestări ale COVID-19 sunt: febră sau frisoane, tuse, dificultăţi de respiraţie, oboseală, dureri musculare şi corporale, durere de cap, pierderea gustului sau mirosului, durere de gât, congestia nasului şi rinoree, greaţă sau vărsături, diaree.

În cazul infecţiei cu varianta Omicron a virusului, cercetările indică faptul că simptomele cel mai des întâlnite sunt rinoreea (curgerea nasului), cefaleea (dureri de cap), stare de oboseală (uşoară sau severă), strănutul şi durerea în gât.

În prezent, există tratament care poate fi administrat şi previne complicaţiile şi ajungerea într-o stare gravă, precizează COPAC.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)