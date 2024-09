Ciolacu, după vizita în Ucraina: România vrea să fie principalul hub de stabilitate şi securitate în regiune

România vrea să fie principalul hub de stabilitate şi securitate în regiune, iar porturile Constanţa şi Galaţi trebuie să fie principalele puncte strategice de legătură între cele două ţări, între Ucraina şi Europa, dar şi cu restul lumii, le-a transmis, marţi, oficialilor de la Kiev preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Acesta l-a însoţit pe premierul Nicolae Ciucă în vizita de lucru efectuată în Ucraina.

‘Am fost, în a treia zi de Paşte, în Ucraina pentru a-mi exprima solidaritatea cu un popor, din care fac parte şi numeroşi etnici români, un popor greu încercat, care nu a cunoscut liniştea nici măcar cu ocazia celei mai importante sărbători a creştinităţii’, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

El menţionează că oficialii români au avut convorbiri cu preşedintele Volodimir Zelenski, cu premierul Denys Shmyhal şi cu preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.

‘Mai mult, am fost să văd, la Irpin şi Borodianka, distrugerile comise de armata rusă. În cadrul discuţiilor cu oficialii ucraineni, am transmis două mesaje majore: România vrea să fie principalul hub de stabilitate şi securitate în regiune şi, astfel, să ne implicăm activ în procesul de reconstrucţie a Ucrainei, după război, atât la nivel guvernamental, cât şi cu firme româneşti. Mai mult, porturile Constanţa şi Galaţi trebuie să fie principalele puncte strategice de legătură între cele două ţări, între Ucraina şi Europa, dar şi cu restul lumii. Am susţinut că, în procesul de aderare a Ucrainei la UE, comunitatea de români din această ţară trebuie să ajungă să beneficieze de toate drepturile de care se bucură minorităţile din statele membre ale Uniunii şi din România – acesta fiind un proces firesc pe care l-a parcurs orice stat în procesul de aderare’, a precizat Marcel Ciolacu. AGERPRES/FOTO Facebook Marcel Ciolacu