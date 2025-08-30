Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Bpr/Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe 5 proiecte din pachetul doi de reformă

Bpr/Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe 5 proiecte din pachetul doi de reformă

Bpr/Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe 5 proiecte din pachetul doi de reformă

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 10:25

Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă.

Şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor avea loc luni, de la ora 19:00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Conform deciziei conducerii Parlamentului, deputaţii vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.

Guvernul va decide, apoi, în şedinţă, dacă şi le însuşeşte.

Vineri, Guvernul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme:
* proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;
* proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
* proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;
* proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
* proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Un al şaselea proiect, care vizează măsuri în administraţia locală, pentru care Guvernul intenţionează să îşi asume răspunderea, urmează să fie discutat duminică de Executiv.

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern se consideră adoptat. AGERPRES/FOTO gov.ro

Etichete:
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 08:50

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor şi judecătorilor nu va depăşi 70% din ultimul...

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 08:40

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat, vineri, proiectul de măsuri în domeniul sănătăţii adoptat de Guvern, subliniind că...

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă
Naţional sâmbătă, 30 august 2025, 08:26

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă

Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze şi este foarte sigur că în această...

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă
(AUDIO) Primarii de comune şi oraşe mici protestează pe termen nedeterminat
Naţional vineri, 29 august 2025, 11:56

(AUDIO) Primarii de comune şi oraşe mici protestează pe termen nedeterminat

Funcționarii din primăriile comunelor afiliate la sindicatul SCOR au declanșat, începând de astăzi, protestele. Sindicaliștii sunt...

(AUDIO) Primarii de comune şi oraşe mici protestează pe termen nedeterminat
Naţional vineri, 29 august 2025, 10:20

METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

MESAJ 1/2 Prognoză specială Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21 Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în...

METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Naţional vineri, 29 august 2025, 08:20

Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a descoperit cel dintâi lumii că Iisus este Mesia...

Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Naţional vineri, 29 august 2025, 07:05

Profesorii din învăţământul preuniversitar se pot înscrie pentru predarea de ore suplimentare

Profesorii din învăţământul preuniversitar care doresc să predea ore suplimentare în regim de plata cu ora pot să-şi depună dosarele la...

Profesorii din învăţământul preuniversitar se pot înscrie pentru predarea de ore suplimentare
Naţional vineri, 29 august 2025, 07:02

Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, asupra căruia îşi va...

Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale