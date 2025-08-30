Bpr/Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe 5 proiecte din pachetul doi de reformă

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 10:25

Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă.

Şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor avea loc luni, de la ora 19:00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Conform deciziei conducerii Parlamentului, deputaţii vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.

Guvernul va decide, apoi, în şedinţă, dacă şi le însuşeşte.

Vineri, Guvernul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme:

* proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

* proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

* proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;

* proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

* proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Un al şaselea proiect, care vizează măsuri în administraţia locală, pentru care Guvernul intenţionează să îşi asume răspunderea, urmează să fie discutat duminică de Executiv.

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern se consideră adoptat. AGERPRES/FOTO gov.ro