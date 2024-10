Republica Moldova rămâne al doilea cel mai afectat stat, după Ucraina, ca urmare a războiului declanşat de Rusia. Asta o spun atât oficialităţi de la Chişinău, cât şi de la Bruxelles.

În primele luni de război, Republica Moldova a trecut printr-o puternică criză economică şi energetică, iar pe parcursul anului 2023 a fost şi continuă să fie, aşa cum remarcă analiştii politici, ţinta unui război hibrid purtat de Moscova împotriva autorităţilor proeuropene de la Chişinău.

Are mai multe informaţii colegul nostru de la Radio Chişinău, Corneliu Rusnac: Războiul din Ucraina a afectat Republica Moldova încă de la început. Chişinăul şi-a pierdut o bună parte din pieţele din est, exporturile s-au redus, produsul intern brut a scăzut anul trecut cu 6 procente, iar inflaţia a depăşit 30%. În plus, acum un an, Rusia a încetat să mai livreze gaze în Republica Moldova, iar centrala termoelectrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană care este controlată de Moscova, a refuzat să mai vândă curent electric Chişinăului. După aceste crize multiple, anul 2023 a adus o anumită stabilitate în economie. Chişinăul a început să procure gaz de pe alte pieţe decât cea rusă, la un preţ mai avantajos decât cel solicitat de Moscova, iar deficitul de curent electric a fost acoperit de livrările din România. Totuşi, şi pe parcursul anului curent, Republica Moldova a continuat să fie ţinta unui război hibrid purtat de Kremlin. A luat amploare propaganda antieuropeană, s-au multiplicat atacurile împotriva autorităţilor proeuropene de la Chişinău, iar partidele proruse au încercat pe toate căile, inclusiv prin proteste violente, să debarce actuala putere, care promovează o politică orientată spre Occident. Până acum, guvernarea de la Chişinău a reuşit să facă faţă acestor provocări.

Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova: Am văzut şi încercări de organizare a protestelor violente, finanţarea oamenilor care ieşeau la aceste proteste; şi aici am putut să facem faţă acestor provocări care veneau din partea Kremlinului. Rămâne în continuare problema dezinformării şi a propagandei, care este o problemă complicată. Dar şi aici încercăm să facem eforturi pentru ca să putem să protejăm cetăţenii mai bine. Nu ne putem relaxa. Deci trebuie să fim în continuare vigilenţi. Noi, aici, acasă, trebuie să ne decidem soarta, nu să lăsăm pe cineva de la Moscova să ne spună cine trebuie să ne conducă ţara şi cum trebuie să se dezvolte ţara noastră.

Reporter: Analistul politic Ion Tăbârţă se arată sigur că războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei va continua şi în 2024, deopotrivă cu războiul hibrid pe care Moscova îl duce în Republica Moldova.

Ion Tăbârţă: Din păcate, războiul rămâne. El are un anumită impact. Noi nu avem o finalitate, nu vedem niciun fel de orizont, cel puţin în momentul dat,ceea ce este destul de grav. Şi la sigur război încă va mai influenţa. Sperăm că influenţa nu va fi de genul ca să prezinte o ameninţare directă şi la adresa securităţii Republicii Moldova, şi mă refer direct, desigur, la aspectele militare, pentru că războiul hibrid căruia noi suntem supuşi din partea Federaţiei Ruse nicăieri nu a dispărut.

Reporter: Între timp, Republica Moldova, cu ajutorul partenerilor occidentali, face eforturi pentru a-şi consolida securitatea şi capacităţile de apărare. O ultimă şi cea mai importantă achiziţie în acest sens pentru armata naţională, în ultimii 30 de ani, de altfel, este un radar GM200, furnizat de compania franceză Thales, care va permite militarilor moldoveni să monitorizeze întregul spaţiu aerian al Republicii Moldova, lucru care nu era posibil până acum.

