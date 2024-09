Preşedintele SUA a aprobat oficial desfăşurarea de trupe suplimentare în Europa de Est, inclusiv în România

Preşedintele american Joe Biden a aprobat oficial desfăşurarea de trupe suplimentare în Europa de Est, inclusiv în România.

Potrivit CNN, mai mulţi oficiali de la Washington au afirmat că desfăşurarea de trupe are scopul de arăta susţinerea aliaţilor din NATO faţă de Ucraina. Este aşteptat ca Pentagonul să anunţe oficial câţi militari americani vor fi desfăşuraţi în poziţii de avanpost din Europa.

Tot astăzi, preşedintele României, Klaus Iohannis, a precizat că în curând vor fi făcute anunţuri concrete cu privire la desfăşurarea unităţilor militare americane şi franceze în România.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a anunţat, miercuri, că Statele Unite rămân „umăr la umăr alături de aliaţii NATO.”

John Kirby: Situaţia actuală cere să consolidăm postura de descurajare şi de apărare la Flancul Estic al NATO. Preşedintele Biden a afirmat clar că SUA va răspunde la ameninţarea tot mai mare la adresa securităţii şi stabilităţii Europei. Angajamentul nostru faţă de Articolul 5 privind apărarea colectivă în cadrul NATO rămâne neclintit. În cadrul acestui angajament şi pentru a fi pregătiţi pentru o varietate de scenarii, Statele Unite vor muta în curând trupe suplimentare în România, Polonia şi Germania. Aş vrea să clarific faptul că acestea nu vor fi manevre permanente. Sunt măsuri menite să răspundă la actualul mediu de securitate. În plus, aceste trupe nu vor lupta în Ucraina, ci vor asigura apărarea robustă a aliaţilor noştri NATO. Desfăşurarea de forţe se va face în trei etape. Mai întâi, 1.000 de soldaţi care sunt staţionaţi, în prezent în Germania vor fi repoziţionaţi în România, în următoarele zile. Este vorba de o unitate de mecanizate, un escadron tactic de luptă, care ar urma să fie desfăşurat în scurt timp şi să se mişte rapid, odată ajuns pe poziţii. Ei se vor alătura celor 900 de militari americani aflaţi în prezent în România. Această forţă are scopul de a descuraja agresiunea şi de a îmbunătăţi capacităţile noastre defensive în statele aliate aflate în linia întâi. Secretarul Austin a discutat săptămâna trecută cu ministrul român al apărării despre această repoziţionare în România. Aş vrea să subliniez, din nou, că acest demers vine la invitaţia expresă a guvernului român. În plus, salutăm anunţul preşedintelui francez, Emmanuel Macron, conform căruia Franţa intenţionează să desfăşoare forţe în România, sub comanda NATO – ceea ce secretarul Austin a discutat săptămâna trecută cu ministrul francez al apărării, Florence Parly. SUA va continua să se consulte şi să se coordoneze cu Franţa şi cu toţi aliaţii noştri, pentru a garanta că ne completăm reciproc, în detaşările de forţe. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)