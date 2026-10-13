O dronă scufundă o navă în largul coastei bulgare a Mării Negre

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 10:33

Două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat, în al doilea incident de acest fel într-o săptămână, a declarat marţi premierul Rumen Radev.

Nava „Chelsea 3”, deţinută de ucraineni şi care naviga sub pavilion maltez, a fost lovită de trei drone la aproximativ 18 mile marine (33 km) de coasta Bulgariei, în jurul orei 1:30 (22:30 GMT), a declarat Radev.

Membrii echipajului, şapte ucraineni şi opt azeri, au fost salvaţi. Cinci membri ai echipajului au primit asistenţă medicală, dar nimeni nu a fost grav rănit. Un membru al echipajului navei scufundate fusese, de asemenea, salvat, a declarat Radev. „Acest lucru este absolut inacceptabil – un alt atac în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare”, a declarat Radev într-un discurs televizat. „Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.” Radev a spus că nu există dovezi clare privind autorii atacului, dar că „rezultatul este în beneficiul Federaţiei Ruse”, adăugând că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a discuta incidentul.

Bulgaria nu are graniţă nici cu Ucraina, nici cu Rusia, dar, în calitate de membră NATO, ocupă o poziţie strategică la Marea Neagră, unde ambele ţări au porturi importante.

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride cu drone atribuite Rusiei, în contextul războiului pe care aceasta îl duce în Ucraina.

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