MApN: Trei drone, detectate în apropierea localităţii ucrainene Vâlkove; nu au pătruns în spaţiul aerian naţional

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 10:31

UPDATE – Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţa, un nou mesaj RO-ALERT de posibilă incursiune de drone pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, aceasta fiind a doua alertă în mai puţin de patru ore.

În alerta extremă transmisă în jurul orei 8:20, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile.

‘În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori’, se specifică în mesajul RO-ALERT.

Aceasta a fost a doua alarmă aeriană înregistrată miercuri, după cea de la ora 6:40.

Radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat, în dimineaţa zilei de miercuri, trei drone care evoluau în apropierea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România, două aeronave F-16 şi un elicopter fiind ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

”În dimineaţa zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat ţinte aeriene care evoluau în apropierea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România”, informează MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea.

La ora 6:39, a fost transmis un mesaj RO-ALERT, iar cel de încetare a alertei – în jur de ora 7:58.

Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române şi un elicopter IAR-330 SOCAT.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ţinte aeriene nu au pătruns în spaţiul aerian naţional. AGERPRES