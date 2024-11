În Europa, iarna friguroasă va pune şi mai multă presiune pe preţurile la gaze naturale şi electricitate

27 noiembrie 2024

Europa ar urma să se confrunte cu cea mai friguroasă iarnă de la debutul invaziei ruseşti în Ucraina, potrivit datelor furnizate de Centrul European de Prognoză Meteo.

Fenomenul, spun specialiştii, va duce la creşterea preţurilor la energie, pe măsură ce continentul va recurge la rezervele sale de gaze într-un ritm mai rapid decât de obicei.

Cezar Manu are detalii: Pentru începutul lui 2025, meteorologii prognozează condiţii climatice mai blânde pentru nordul şi centrul Europei, valorile mici ale temperaturilor urmând să fie concentrate în principal în sudul continentului, în zone precum Italia şi pe Peninsula Balcanică. Începând de acum şi până în luna martie, temperaturile vor fi în mare parte sub nivelurile înregistrate în ultimii doi ani. Acest fapt va creşte cererea de încălzire la cel mai ridicat nivel de la debutul războiului din Ucraina, sporind vulnerabilitatea Europei la perturbările provocate de vreme. În plus, de la 1 ianuarie, Rusia va opri livrarea de gaze prin Ucraina fix într-un moment în care, de regulă, temperaturile scad până la cele mai mici valori. Ca urmare, iarna friguroasă va pune şi mai multă presiune pe preţurile şi aşa ridicate la gaze naturale şi electricitate.

