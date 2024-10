Violența împotriva femeilor adulte și tinere există în toate țările și se manifestă la toate nivelurile societății. Nu este o chestiune privată, ci o încălcare a Drepturilor Omului.

În preajma Zilei Internaționale a Combaterii Violenței Împotriva Femeilor, din 25 noiembrie, în întreaga lume se derulează o serie de inițiative menite să sensibilizeze populația cu privire la această problemă mondială.

Sprijinind adunarea publică online „Împreună pentru siguranța femeilor!”, autorii comunicatului exprimă solidaritatea cu fiecare femeie adultă și tânără, victimă a violenței.

Acțiunea s-a desfășurat online, pe Facebook, în data de 25 octombrie 2020 (de la ora 15:00).

Evenimentul a fost organizat de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor (VIF), care include 25 de organizații neguvernamentale implicate în promovarea drepturilor femeilor, protejarea supraviețuitoarelor violenței de gen și combaterea discriminării de gen. Rețeaua VIF organizează de mai mulți ani marșuri toamna, cu scopul de a aduna oamenii în jurul unor acțiuni menite să crească gradul de conștientizare a problemei violenței de gen.

Convenția de la Istanbul cere statelor semnatare să implementeze politici ample și coerente, în vederea combaterii acestui tip de violență. Drepturile supraviețuitoarelor ar trebui plasate în centrul tuturor măsurilor. Acțiunile societății civile ar trebui încurajate și susținute.

Ne alăturăm Rețelei VIF în condamnarea fermă a tuturor formele de violență împotriva femeilor adulte și tinere. Pandemia de COVID-19 pe care o traversăm face această cauză încă și mai importantă. Este esențial ca autoritățile să elaboreze și să implementeze politici specifice și strategii menite să protejeze și să ajute supraviețuitoarele violenței de gen.

link: https://www.facebook.com/events/3129576847168796/

Această declarație comună este semnată de următoarele Ambasade și Reprezentanțe Internaționale: Austria, Belgia, Canada, Croația, Danemarca, Elveția. Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Peru, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Republica Cehă , Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos…

*

Bucharest, 24 October 2020

Violence against women and girls happens in all countries and at all levels of society. It is not a private matter but a Human Rights violation.

In the run up to the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November, various initiatives are taken around the globe to create awareness of this worldwide problem.

By supporting the online public assembly “Together for Women’s Safety!” we show our solidarity with every woman and girl who has suffered violence. The event takes place online via Facebook on 25 October and will start at 15:00.

The event is organized by the Network for Prevention and Combating Violence against Women (VIF), which comprises 25 non-governmental organizations involved in promoting women’s rights, protecting survivors of gender-based violence and combating gender discrimination. VIF has for several years organized marches in the autumn with the purpose of bringing together people to raise awareness regarding gender-based violence.

The Istanbul Convention requires state parties to implement comprehensive and coordinated policies against such violence. Survivors’ rights should be placed at the center of all measures. The work of civil society should be encouraged and supported.

We stand by the VIF Network in strongly condemning all forms of violence against women and girls. The ongoing Covid-19 pandemic adds to the importance of this cause. It is highly important that authorities create and implement specific policies and strategies aiming to protect and help survivors of gender-based violence.