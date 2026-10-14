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(FOTO/AUDIO) Bruxelles: Regiunea Nord-Est a primit titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027

(FOTO/AUDIO) Bruxelles: Regiunea Nord-Est a primit titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027
14 octombrie 2026, 15:19

Regiunea Nord-Est a primit astăzi, la Bruxelles, titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027.

Distincția a fost decernată în cadrul celei de-a 168-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor, organizată în timpul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor.

Juriul a apreciat modul în care regiunea de Nord-Est sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Unul dintre exemplele prezentate este Rubik Hub, incubatorul înființat la Piatra Neamț prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care a sprijinit peste 400 de startup-uri. Companiile susținute au atras investiții de peste 75 de milioane de euro.

Prin acest titlu, Nord-Estul intră în rețeaua Regiunilor Europene Antreprenoriale, care își propune să contribuie la o Europă mai inovatoare, capabilă să facă față unui context economic și geopolitic tot mai instabil, după cum a afirmat directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei.

(Radio Iaşi/Lucian Bălănuță/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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