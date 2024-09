3 iunie – Ziua Internaţională a Bicicletei

Sâmbătă, 3 iunie este Ziua Internaţională a Bicicletei, iar biroul de statistică al Uniunii Europene a publicat cele mai noi date referitoare la producţia şi comerţul din acest sector.

Toate cifrele arată creşterea popularităţii pentru bicicleta electrică, dar şi pentru cea clasică.

Reporter, Bogdan Isopescu are detalii: Anul trecut, Uniunea Europeană a exportat biciclete clasice şi electrice în valoare de peste un miliard de euro, ceea ce este un plus cu aproape un sfert faţă de anul anterior. Importul este însă mai bine de dublul exportului, în speţă 2,5 miliarde de euro, un plus de 32% faţă de anul anterior. Conform datelor, majorarea se explică nu doar prin popularitatea bicicletelor în general, ci şi prin faptul că a crescut şi comerţul cu cele electrice, care sunt mai scumpe. În 2022, statele membre au exportat 365.000 de biciclete electrice şi au importat 1,2 milioane de unităţi. La capitolul biciclete clasice, exportul comunitar a fost de un milion de unităţi, iar importul de 5,2 milioane. Elveţia, Marea Britanie şi Statele Unite sunt printre cei mai mari cumpărători ai bicicletelor clasice şi electrice produse în Uniune. De partea cealaltă, Comunitatea Europeană le importă pe cele mai multe din Taiwan, Vietnam şi Cambodgia.

Rador/FOTO imagine ilustrativă