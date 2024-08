Originals – Gangsta’s Paradise – cu Bogdan Sălăvăstru

Piesa lui Coolio din 1995, „Gangsta’s Paradise” nu este un cover, dar referenul este luat după compoziția „Pastime Paradise” din 1976 a lui Stevie Wonder. Coolio a făcut acest cântec împreună cu Larry Sanders, cu numele de scenă L.V., special pentru coloana sonoră a filmului „Dangerous Minds” cu Michelle Pfeiffer în rolul principal. Pentru că piesa are acel sample din „Pastime Paradise”, Stevie Wonder a primit drepturi de autor pentru hit-ul lui Coolio. Melodia începe cu un vers din Psalmul 23:4 : „As I walk through the valley of the shadow of death”. Coolio a mărturisit că versurile i-au venit repede în minte, iar la un moment dat a declarat: “’Gangsta’s Paradise a vrut să se nască, a vrut să prindă viață, și m-a ales pe mine”. Stevie Wonder a fost implicat direct în compunerea melodiei „Gangsta’s Paradise”. Coolio a mărturisit că varianta inițială a piesei a avut mai multe înjurături, dar Stevie Wonder nu a fost de acord și le-a scos. Videoclipul oficial al piesei i-a adus lui Coolio și premiul Best Rap Video la gala premiilor MTV Video Music Awards din 1996.

„Gangsta’s Paradise” a avut un succes urias! Piesa s-a vândut în peste 6 milioane de exmplare la nivel mondial și a ajuns pe primul loc în 15 țări. În Statele Unite, melodia a staționat 12 săptămâni pe primul loc și 9 pe poziția a doua și a primit 3 discuri de platină pentru vânzări de peste 3 milioane de exemplare. În Australia, „Gangsta’s Paradise” a staționat 14 săptămâni de primul loc, record doborât abia în 2017 de Ed Sheeran cu „Shape of You”. În Marea Britanie, „Gangsta’s Paradise” este cel mai bine vândut cântec rap, cu peste 1,5 milioane de exemplare. Coolio a câștigat și un premiu Grammy, la categoria Best Rap Solo Performance.

Piesa lui Stevie Wonder „Pastime Paradise” a apărut în 1976 pe albumul „Songs in the Key of Life”, al 18-lea din carieră. Pe lângă folosirea de către Coolio a unui sample, „Pastime Paradise” a fost utilizat de mulți alți artiști. Mary J. Blige îl folosește în piesa „Time”, artistul rap Scarface a încercat să reediteze succesul lui Coolio prin piesa „Crack”.

Audio Originals – Gangsta’s Paradise:

